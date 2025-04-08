Предсказуемая хаотичность в США. Что не поделили Трамп и Маск

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отменить масштабные торговые пошлины. Почему у них появились разногласия и насколько ситуация находится под контролем Белого дома, рассказал 360.ru эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

По его словам, Трамп находится на стыке двух идеологических движений, питающих друг к другу стойкую неприязнь: консерваторов-почвенников и сторонников технологического прогресса.

Первое движение — во главе со Стивом Бэнноном, который был советником Трампа в его первое президентство, — выступает за сохранение традиционного американского образа жизни. Его носителем выступает рабочий класс. Вторая категория — технократы, к которым относится Маск, — не очень обеспокоена расовым и религиозным составом населения, для них важнее технологический прогресс.

«Тарифы — это давняя мечта почвенников-консерваторов и кошмар для прогрессистов-капиталистов, которым нужны свободные рынки, свободные движения капитала и так далее. Поэтому на этой почве разошлись сейчас Трамп и Маск», — подчеркнул собеседник 360.ru.

При этом, по мнению Наумова, Трамп прекрасно осознает, что делает, внося сумятицу. Он назвал действия американского президента предсказуемой хаотичностью. При этом Маск будет и дальше пытаться переубедить главу Белого дома, допустил эксперт.

При этом телеканал CNBC сообщил, что капитализация Apple из-за пошлин снизилась на 640 миллиардов долларов всего за три дня.