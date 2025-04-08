Apple потеряла 640 миллиардов долларов капитализации за три дня

Капитализация Apple снизилась на 640 миллиардов долларов за три дня из-за пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNBC .

За 7 апреля бумаги компании потеряли в цене 3,7% — одну акцию можно было купить за 181,46 доллара.

По мнению аналитиков, Apple рискует сильно пострадать в развязанной торговой войне из-за зависимости от Китая, пошлины на импорт из которого составляют 54%. Высоки пошлины и против Индии, Вьетнама и Таиланда, где у компании тоже есть производства.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск попросил Трампа пересмотреть тарифную политику. Однако американский президент не прислушался к мнению бизнесмена и пригрозил Китаю дополнительными пошлинами, если страна не откажется от ответных мер.