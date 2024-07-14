Предсказавшего покушение на Трампа «пророка» нашли в Сети

В Сети обнаружили видеоролик, в котором «пророк» три месяца назад предсказал покушение на экс-президента Дональда Трампа, произошедшее накануне в штате Пенсильвания. Об этом сообщил Telegram-канал
«Прямой Эфир. Новости».
«Я видел покушение на его жизнь. Пуля пролетела прямо у его уха. Настолько близко к голове, что повредила ему барабанную перепонку. Люди заступятся за него, и он выиграет выборы президента», — заявил мужчина на видео.
Покушение на Трампа произошло на митинге в штате Пенсильвания. Снайпер ранил экс-президента и
убил одного из зрителей. По мнению экспертов, Трампа от пули спас резкий поворот головы.
Сегодня 22:16 Похожий на гранату предмет нашли в машине москвича на востоке столицы
Сегодня 22:06 Украинцам пригрозили крупными штрафами за просроченные данные в военкомате
Сегодня 22:02 Еще одно незаконное предприятие ликвидировали в промзоне Болтино в Мытищах
Сегодня 22:02 Власти Новороссийска призвали добровольцев на мотоциклах помочь с тушением огня
Сегодня 21:31 В Крымском лагере почти 20 детей слегли с ротовирусом
Сегодня 21:28 Сына эмира Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте