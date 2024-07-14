Предсказавшего покушение на Трампа «пророка» нашли в Сети

«Прямой Эфир. Новости»: в Сети нашли видео с предсказанием о покушении на Трампа

В Сети обнаружили видеоролик, в котором «пророк» три месяца назад предсказал покушение на экс-президента Дональда Трампа, произошедшее накануне в штате Пенсильвания. Об этом сообщил Telegram-канал «Прямой Эфир. Новости» .

«Я видел покушение на его жизнь. Пуля пролетела прямо у его уха. Настолько близко к голове, что повредила ему барабанную перепонку. Люди заступятся за него, и он выиграет выборы президента», — заявил мужчина на видео.

Покушение на Трампа произошло на митинге в штате Пенсильвания. Снайпер ранил экс-президента и убил одного из зрителей. По мнению экспертов, Трампа от пули спас резкий поворот головы.