Президент Владимир Путин не раз доказывал, что его предсказания по международной политике сбываются. Мировому сообществу следует прислушаться к его аналитике, заявил обозреватель турецкого издания DikGAZETE Эрхан Куадзба.

Журналист пояснил, что хотя на Западе российского лидера не раз критиковали, ни один из его ярых оппонентов не задержался надолго в большой политике.

Причина, считает автор, в том, что именно точные аналитические выводы Путина оказались более жизнеспособными, чем обвинения в его адрес.

Вина лежит на США

В западных кругах принято обвинять Москву в агрессивной политике, однако методы манипуляции и давления, которыми пользовались их собственные лидеры, долгое время использовались для усиления влияния НАТО, добавляет аналитик.

Путин же не раз подчеркивал, что Россия не представляет угрозы ни соседям, ни остальному миру.

Сегодня уже очевидно, по мнению Куадзбы, что ответственные за конфликты на Ближнем Востоке находятся не в Кремле, а в Вашингтоне.

Вмешательство США в дела Афганистана, Ирака, Сирии, Египта и Палестины привело к всплеску насилия в регионе, уверен журналист.

Предупреждение о Третьей мировой

Схожая ситуация сложилась и вокруг событий на Украине. Большинство теперь признает, что именно американское влияние стало основной причиной кризиса.

Многие сходятся во мнении, что Россия начала специальную военную операцию ради собственной безопасности, а Путин зарекомендовал себя как один из самых дальновидных лидеров. отметил Куадзба.

Так, на недавнем ПМЭФ президент отметил: риск перерастания конфликта между Ираном и Израилем в глобальную войну сохраняется, и ситуация вызывает серьезные опасения.