Путин прокомментировал «милитаристский угар Запада»

Запад активно милитаризируется, переставив все с ног наголову и взяв за основу тезис об «агрессивности» России. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске заявил президент Владимир Путин.

«И увеличение расходов на военные цели, и милитаристский угар, о котором мы сейчас сказали, все основано на одном тезисе, на „агрессивности“ России, а это ровно все наоборот», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Россия не представляет угрозы для государств Европы. По его словам, страна рассчитывает завершить спецоперацию на Украине и не является опасной для Запада.

Путин не исключил, что государства Североатлантического альянса сами не верят в заявления об исходящей от России угрозе. Он предположил, что страны «несут чушь» об опасности, чтобы «выдавить из людей побольше денег» и добиться согласия повысить оборонные расходы.