Предшественник Макрона нашел слабое место Трампа
Экс-президент Франции Олланд призвал Евросоюз нанести удар по кошельку Трампа
Президент США Дональд Трамп зациклен на деньгах, поэтому Евросоюз мог бы повлиять на него экономически. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил об этом BFMTV.
На сельскохозяйственной выставке журналисты попросили его прокомментировать решение США ввести 25% таможенную пошлину на продукцию из Европы. Олланд заявил, что американский президент говорит на языке денег, поэтому в ответ нужно нанести ущерб экономике его страны.
«Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. Это его единственное поведение. Мы, европейцы и французы, должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал он.
После вступления в должность Трамп утвердил 25% сбор на ввоз алюминия и стали из Евросоюза и анонсировал дополнительные таможенные пошлины. Представитель Еврокомиссии пригрозил США жесткими ответными мерами.