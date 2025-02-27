Предшественник Макрона нашел слабое место Трампа

Президент США Дональд Трамп зациклен на деньгах, поэтому Евросоюз мог бы повлиять на него экономически. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил об этом BFMTV .

На сельскохозяйственной выставке журналисты попросили его прокомментировать решение США ввести 25% таможенную пошлину на продукцию из Европы. Олланд заявил, что американский президент говорит на языке денег, поэтому в ответ нужно нанести ущерб экономике его страны.

«Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. Это его единственное поведение. Мы, европейцы и французы, должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал он.

После вступления в должность Трамп утвердил 25% сбор на ввоз алюминия и стали из Евросоюза и анонсировал дополнительные таможенные пошлины. Представитель Еврокомиссии пригрозил США жесткими ответными мерами.