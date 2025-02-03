Политолог Дробницкий: американцам грозит «шоковая терапия» из-за пошлин Трампа

Американцам грозит «шоковая терапия» из-за новых таможенных сборов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил «Ридусу» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Сегодня Трамп объявил о намерении ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из Европейского союза. До этого он подписал аналогичный указ для Канады, Мексики и Китая. По мнению эксперта, подобные действия ведут ко временному повышению стоимости потребительских товаров.

«Трамп уже написал в соцсетях, что определенную боль от его политики американцы, конечно, будут испытывать, но игра стоит свеч», — отметил политолог.

Дробницкий также указал на планы американского лидера по «реиндустриализации экономики» в Соединенных Штатах.

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