Политолог Дробницкий: американцам грозит «шоковая терапия» из-за пошлин Трампа
Американцам грозит «шоковая терапия» из-за новых таможенных сборов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил «Ридусу» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Сегодня Трамп объявил о намерении ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из Европейского союза. До этого он подписал аналогичный указ для Канады, Мексики и Китая. По мнению эксперта, подобные действия ведут ко временному повышению стоимости потребительских товаров.
«Трамп уже написал в соцсетях, что определенную боль от его политики американцы, конечно, будут испытывать, но игра стоит свеч», — отметил политолог.
Дробницкий также указал на планы американского лидера по «реиндустриализации экономики» в Соединенных Штатах.