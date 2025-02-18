ЕС забил тревогу из-за риска краха стратегической отрасли

Евросоюз забил тревогу после введения высоких пошлин на сталь и алюминий со стороны США. Теперь европейцы ждут резкого ухудшения ситуации в сталелитейной промышленности, сообщило РИА «Новости» .

Президент США Дональд Трамп выполняет предвыборные обещания — он уже утвердил 25-процентный сбор на ввоз алюминия и стали из ЕС. На этом фоне Европа впала в уныние.

«Это эскалация торговой войны, начатой еще при первой администрации Трампа», — заявил руководитель Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) Хенрик Адам.

Европейская металлургия и так работает на грани рентабельности из-за дорогих энергоносителей. В прошлом году в сталелитейной промышленности ЕС сократили свыше 18 тысяч рабочих мест. При этом экономисты не исключили, что происходящее является планом американцев по захвату отрасли.

Евросоюз стал считать США врагом после Мюнхенской конференции. Американцев обвинили в нападении на европейскую демократию.