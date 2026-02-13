Председатель Мюнхенской конференции спародировал Макрона

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пошутил над президентом Франции Эммануэлем Макроном, представ в солнцезащитных очках. Кадры попали в трансляцию мероприятия.

«Думаю, что произошедшее в Давосе пару недель назад необязательно должно оставаться в Давосе. Поэтому на минутку надену вот это», — сказал председатель в надел аксессуар.

В середине января французский лидер предстал на экономическом форуме в Давосе в новом образе. Пресс-служба Елисейского дворца объясняла, что у главы государства лопнул кровеносный сосуд.

Необычный вид Макрона стал поводом для шуток и обсуждений среди коллег. Лидер Франции попросил прощения и назвал проблему с глазом незначительной. Пользователи Сети предположили, что Макрона вновь избила жена Бриджит.

Представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что неожиданные заявления Макрона о мироустройстве стали возможны благодаря черным очкам на глазах.