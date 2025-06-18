Предпринимателя Карапетяна арестовали в Армении

Суд в Ереване на два месяца арестовал бизнесмена Карапетяна

Суд в Ереване арестовал предпринимателя Самвела Карапетяна на два месяца. Его обвинили в призывах к свержению власти в Армении, рассказала адвокат Лиана Гаспарян. Ее слова привело РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Карапетяна на два месяца», — сказала она.

Адвокат Карапетяна назвала решение суда полностью незаконным.

Накануне спецслужбы Армении нагрянули с обысками в дом главы группы компаний «Ташир». Сторонники предпринимателя пытались дать отпор силовикам, позднее он сам сел в полицейскую машину.

Премьер-министр республики Никол Пашинян выступил с требованием национализировать принадлежащую Карапетяну компанию «Электросети Армении».

Бизнесмен заявил, что никогда не откажется от собственных принципов и ценностей. До этого он поддержал Армянскую апостольскую церковь на фоне нападок со стороны властей Армении.