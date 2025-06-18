В Ереване предприниматель Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

Российский предприниматель, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян вышел из своего дом в Ереване и сам сел в полицейскую машину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить», — заявил он.

Накануне стало известно, что армянские силовики не смогли задержать Карапетяна, потому что не справились с толпой, которая окружила его дом в Ереване.

До этого предприниматель поддержал Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна. Армянский лидер разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес священнослужителей. Брат Самвела Карен Карапетян предупредил о возможном задержании бизнесмена.