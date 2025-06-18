Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении

Российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили официальное обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Об этом сообщила его адвокат Лиана Гаспарян.

«Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти. Статья предусматривает общественные работы, штраф, относится к преступлению средней тяжести. Ходатайство ареста по статье — полное беззаконие», — процитировало правозащитницу РИА «Новости».

Карапетян на фоне преследований заявил, что никогда не откажется от собственных принципов и ценностей, его слова привела ГК «Ташир».

«Я никогда не откажусь от своих ценностей и принципов, в их основе — Армения, безграничная любовь и уважение к нашей родине, нашей истории, нашим традициям, нашей Церкви. Так было, есть и будет всегда», — подчеркнул он.

Премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook* потребовал национализировать принадлежащую Карапетяну компанию «Электросети Армении».

«Считаю, что время национализировать ЗАО „Электрические сети“ пришло. Ставлю задачу перед сотрудниками ЭСА добросовестно выполнять рабочие обязанности», — написал политик.

Пашинян установил срок в один месяц для компенсации ущерба абонентам из-за отключений света со стороны «Электросетей». В ином случае вопрос национализации компании решат в срочном порядке, указал премьер.

Днем ранее спецслужбы Армении попытались задержать главу группы компаний «Ташир». Дом Карапетяна окружили сторонники предпринимателя и дали силовикам отпор, но позднее он сам вышел из дома и сел в полицейскую машину.

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