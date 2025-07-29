Предложение США купить у России Командорские острова назвали провокацией

Прозвучавшее в США предложение подполковника Джеффри Фрица купить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов и через них наблюдать за действиями Китая в Африке стало очередной провокацией. Об этом 360.ru сказала первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Россия для Соединенных Штатов страгетический враг, как и Китай. Возможно, попытались таким образом внести небольшой раскол, заставить думать, что вдруг мы и правда пойдем с ними на какую-либо сделку. Но этого не будет», — отметила Журова.

По ее словам, инициатива Фрица стала еще одним шагом в информационной войне.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал предложение абсолютно неадекватным. Он напомнил, что подобные шаги запрещены на уровне Конституции.

«Поэтому даже рассматривать такое, и тем более против наших партнеров, это глупо со стороны американцев», — указал собеседник 360.ru.

Ранее идею о покупке Командорских островов Соединенными Штатами жестко раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что продажа родины является страшнейшим преступлением.