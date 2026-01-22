Путин сделал гениальный ход. Уровень гроссмейстера: не ожидал никто

В Госдуме сочли идею Путина по замороженным активам «гроссмейстерским ходом»

Россия готова внести один миллиард долларов в Совет мира по Газе из своих активов, которые ранее были заморожены на Западе. Депутат Госдумы Адальби Шхагошев в беседе с РИА «Новости» объяснил, чем, предположительно, руководствовался глава государства Владимир Путин, который рассказал об этой идее.

Шхагошев назвал инициативу президента назвали «гроссмейстерским ходом». Решение Владимира Путина, по мнению депутата, стало настоящим подарком для американской и европейской сторон.

«Реакция Путина на приглашение в Совет мира — абсолютно гроссмейстерский ход», — подчеркнул депутат.

Как пояснил Шхагошев, позиция Путина теперь дает Западу изящный выход из тупика, куда Вашингтон и Брюссель загнали себя сами своим решением заморозить российские активы — они до сих пор хотят получить возможность использовать эти средства, но боятся последствий.

Путин же предложил им легальный и благородный путь — потратить эти средства на урегулирование постконфликтной ситуации.

По мнению законодателя, такой жест станет серьезным подспорьем и для Дональда Трампа, который сейчас пытается реанимировать ближневосточное урегулирование.

Фактически, резюмировал Шхагошев, Москва предлагает США и Европе «политический подарок»: выйти из санкционного тупика, направив спорные деньги на гуманитарные цели под гарантии ведущего мирового лидера.

Владимир Путин на совещании Совбеза 21 января рассказал, что Россия ведет с США переговоры по использованию замороженных активов Центробанка. Эти средства могут пойти на восстановление территорий в зоне СВО.