Предложение Грузии об отмене визового режима заинтересовало Россию

Песков: Россия проанализирует обращение Грузии об отмене визового режима

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Российские ведомства проанализируют обращение грузинской стороны по отмене визового режима между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — высказался официальный представитель Кремля.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину. Парламентарии попросили рассмотреть возможность полностью отменить визовый режим между странами.

Представители партии призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания в РФ. Также они попросили облегчить правила трудоустройства для грузин. По мнению представителей партии, эти меры поспособствуют дальнейшему сближению государств.

Южная страна задумалась о восстановлении дипломатических отношений с РФ. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, в Москве даже могут открыть дипломатическое ведомство Грузии.

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