Спустя 16 лет. В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией

Грузия рассматривает планы по восстановлению дипломатических отношений с Россией, разорванных по ее инициативе в 2008 году. Об этом сообщил телеканал «Мтавари» .

По данным его источников в Министерстве иностранных дел Грузии, оно уже начало набор персонала для работы в диппредставительстве страны в Москве.

Другие собеседники телеканала заявили, что у правящей партии «Грузинская мечта» таких планов нет.

Ранее участники акции протеста в Тбилиси попытались уничтожить российский флаг. Триколор продержался около 10 минут, несмотря на множество попыток, вандалам никак не удавалось его поджечь — ткань отказывалась гореть.