Спустя 16 лет. В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией

«Мтавари»: Грузия решила восстановить дипломатические отношения с Россией

Фото: РИА «Новости»

Грузия рассматривает планы по восстановлению дипломатических отношений с Россией, разорванных по ее инициативе в 2008 году. Об этом сообщил телеканал «Мтавари».

По данным его источников в Министерстве иностранных дел Грузии, оно уже начало набор персонала для работы в диппредставительстве страны в Москве.

Другие собеседники телеканала заявили, что у правящей партии «Грузинская мечта» таких планов нет.

Ранее участники акции протеста в Тбилиси попытались уничтожить российский флаг. Триколор продержался около 10 минут, несмотря на множество попыток, вандалам никак не удавалось его поджечь — ткань отказывалась гореть.

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