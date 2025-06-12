Празднование китайского Нового года пройдет в Москве в 2026 году

Китайский Новый год вновь отметят в Москве в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС.
«По традиции в следующем году мы тоже планируем проведение празднования Китайского Нового года в Москве», — рассказал председатель Мостуризма Евгений Козлов на встрече с директором Департамента культуры и туризма города Пекина Го Хуайганом.
По его словам, власти столицы готовы начать планирование подготовки к мероприятию уже сейчас.
В 2025 году в Москве две недели отмечали китайский Новый год. Для гостей проходили концерты и научно-познвательные мероприятия, а традиционное шествие с драконами, барабанами и национальными танцами собрало более тысячи человек.
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