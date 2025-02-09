В Москве две недели отмечали Китайский Новый год

Празднование Китайского Нового года завершилось в Москве. Фестиваль проходил в течение двух недель, для его гостей проходили концерты и научно-познвательные мероприятия.

Зрители театрализованных и музыкальных представлении узнали немало интересного о культуре и традициях КНР.

Традиционное шествие с драконами, барабанами и национальными танцами собрало более тысячи человек.

На ВДНХ с начала февраля проходит фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Мероприятия продлятся до конца февраля.

По случаю Китайского Нового года в бизнес-парке «Гринвуд» в Москве прошла выставка «Матерчатая каллиграфия», ее автором стала заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова. Официальный представитель Мария Захарова пришла поддержать свою мать.

Президент России Владимир Путин объявил 2024 и 2025 годы периодом тесного сотрудничества в сфере культуры между Россией и Китаем.