Европарламент останется проукраинским, однако прошедшие выборы показали рост популярности правых партий. Рано или поздно они наступят на пятки своим соперникам, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия» .

Он заявил, что судя по результатам голосования, большинство мест в Европарламенте достанутся проевропейским и проукраинским силам. Песков призвал проанализировать будущую композицию Европарламента. Пресс-секретарь заявил о росте популярности правых и заверил, что Россия продолжит следить за этой тенденцией.

«Эту динамику видно невооруженным взглядом. Безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют ведущие позиции, со временем правые партии будут наступать им на пятки», — сказал он.

Победу на выборах одержала Европейская народная партия. Ей достанутся 189 из 720 мандатов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о несостоятельности президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, а председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отправить их в отставку.