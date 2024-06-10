Партия фон дер Ляйен одержала победу на выборах в ЕП

Европейская народная партия с большим отрывом опередила другие фракции на выборах в Европарламент. Она получит 189 из 720 мест. Об этом на пресс-конференции завила глава уходящего состава Европарламента Роберта Метсола, ее процитировал ТАСС .

Она прокомментировала предварительные итоги выборов и подчеркнула, что партия фон дер Ляйен улучшила свои позиции по сравнению с нынешним составом ЕП.

Второе место заняли социалисты — они получили 135 мандатов. Третью строчку по числу голосов заняли либералы — у них 80 мандатов. Четвертое место получили умеренные правые — 72 мандата, а на пятом месте расположились правые из фракции «Идентичность и демократия». У них, в том числе у французской партии «Национальное объединение», 58 мандатов. «Зеленые» смогли добиться 52 мандатов.

«Европарламент нового состава начнет свою работу уже во вторник», — указала Метсола.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским. По ее словам, платформа наладит связи между единомышленниками.