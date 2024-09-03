Правозащитница Тэрада попросила ГП привлечь Daily Mail к уголовной ответственности

Международный правозащитник и публицист Мира Тэрада обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь британскую газету The Daily Mail к уголовной ответственности за клевету. Ведомство начало проводить проверку издания.

Британская газета опубликовала статью, которая порочила Тэраду, а также возглавляемую ею организацию Ассоциацию журналистов БРИКС. Правозащитница рассказала, что экспертиза установила заказной характер материала. В тексте журналисты лгали, а также использовали специальные речевые обороты, создающие ее негативный образ.

«Подобные действия говорят о том, что действующая администрация США и Великобритании испытывают страх перед Россией, которая председательствует в этом году в БРИКС, а также перед Ассоциацией журналистов БРИКС», — объяснила 360.ru Тэрада.

Ранее замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов объяснил, почему многие страны стремятся войти в БРИКС. По его словам, организация помогает государствам укрепить суверенитет и проводить независимую внешнюю политику.