Аналитик Суслов связал стремление многих стран вступить в БРИКС с желанием укрепить суверенитет

Многие страны намерены проводить независимую внешнюю политику, именно по этой причине они стремятся вступить в БРИКС. Такое мнение выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов в беседе со«Звездой».

По словам эксперта, этот процесс особенно активизировался с началом российской спецоперации, когда Запад усилил давление на большинство стран мира с помощью вторичных санкций. Результат таких действий получился прямо противоположным.

Благодаря БРИКС страны могут укрепить суверенитет без ограничений в самостоятельности во внешней политике, отметил Суслов.

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