Бывшего замглавы СИБ Молдавии арестовали в Румынии
В Румынии задержали экс-офицера СИБ Молдавии Балана по подозрению в шпионаже
Румынские спецслужбы задержали бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана в международном аэропорту имени Траяна Вуя в городе Тимишоара. Его подозревают в шпионаже, сообщило ГИА «Молдпресс».
По данным румынских СМИ, 47-летнего молдавского офицера доставили в Бухарест. Здесь его допросят прокуроры управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).
Балана задержали в рамках совместной операции спецслужб Румынии, Молдавии, Чехии, Польши и Венгрии. Он занимал должность замглавы СИБ с марта 2016 года, когда на молдавскую политику влиял олигарх Владимир Плахотнюк.
«Он расследуется за государственную измену в форме систематической передачи секретной информации», — уточнили в молдавской спецслужбе.
Ранее молдавская полиция сообщала о задержании Плахотнюка в Греции, находящегося в международном розыске.