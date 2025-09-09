Бывшего замглавы СИБ Молдавии арестовали в Румынии

В Румынии задержали экс-офицера СИБ Молдавии Балана по подозрению в шпионаже

Румынские спецслужбы задержали бывшего заместителя директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Балана в международном аэропорту имени Траяна Вуя в городе Тимишоара. Его подозревают в шпионаже, сообщило ГИА «Молдпресс» .

По данным румынских СМИ, 47-летнего молдавского офицера доставили в Бухарест. Здесь его допросят прокуроры управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT).

Балана задержали в рамках совместной операции спецслужб Румынии, Молдавии, Чехии, Польши и Венгрии. Он занимал должность замглавы СИБ с марта 2016 года, когда на молдавскую политику влиял олигарх Владимир Плахотнюк.

«Он расследуется за государственную измену в форме систематической передачи секретной информации», — уточнили в молдавской спецслужбе.

Ранее молдавская полиция сообщала о задержании Плахотнюка в Греции, находящегося в международном розыске.