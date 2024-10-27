МИД Венгрии заявил о победе правящей партии Грузии вопреки попыткам вмешательства

МИД Венгрии: народ Грузии выразил свою волю, несмотря на попытки вмешаться извне

На парламентских выборах народ Грузии выразил свою волю, несмотря на серьезные попытки вмешаться извне. Об этом в социальной сети Facebook* написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Правящая фракция «Грузинская мечта» на парламентских выборах набрала 54,2% голосов после 99% подсчитанных бюллетеней.

«Грузинский народ дал ясно понять, чего он хочет, несмотря на попытки вмешательства. Поддерживающая семью патриотическая правящая партия с подавляющим преимуществом победила на выборах. Поздравляем, браво!» — сообщил политик.

Сиярто отметил, что Венгрия продолжит помогать республике в ее усилиях по евроинтеграции.

Ранее оппозиционные партии в Грузии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» отказались признавать результаты выборов в стране. Они назвали их «захваченными и украденными».

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