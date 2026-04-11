Нынешнее британское правительство готовит страну к переходу к войне. Об этом в социальной сети X сообщил спецпредставитель президента России и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Великобритания разрабатывает план, чтобы подготовить страну к переходу к войне. Сумасшедшие поджигатели войны Стармера. Как насчет плана перехода к реэмиграции, деэскалации, миру и процветанию?» — задался он вопросом.

Предпринимательница Дженнифер Аркури поинтересовалась, с кем конкретно намерено воевать Соединенное Королевство.

«С западной цивилизацией», — ответил российский политик.

Ранее Дмитриев раскритиковал премьер-министра Британии Кира Стармера, обвинившего Россию за провал проектов в энергетике.

Посол России в королевстве Андрей Келин объяснял, чем обернутся для Британии антироссийские действия, в том числе попытки захвата связанных с Россией танкеров. Он отметил, что цена может оказаться очень высокой.