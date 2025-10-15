Правительство Санду обвинили в стремлении парализовать Гагаузию

Правительство президента Молдавии Майи Санду хочет парализовать Гагаузию. Об этом ТАСС заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Ее слова передали через адвокатов.

«Цель режима — не просто изолировать меня. Их цель — парализовать Гагаузию, разрушить систему власти и посеять смуту. Но им это не удастся», — подчеркнула Гуцул.

Она добавила, что рядом с ней сильная команда, которая ежедневно доказывает преданность народу. Гуцул поблагодарила своего заместителя Илью Узуна за стойкость, ответственность и взвешенность в этот непростой период.

В начале августа состоялся суд над главой Гагаузии. Ее признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и отправили за решетку в Кишиневе.

Американские журналисты ранее заявили, что Санду своими последними решении о преследовании лиц, заподозренных в работе на Россию, может подорвать доверие к официальной власти.