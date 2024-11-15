Правительство России ввело ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном ограничении на экспорт в США обогащенного урана. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США», — отметили в кабмине.

Исключение составят только разовые поставки с разрешения Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В мае США потратили 209,5 миллиона долларов, чтобы купить у России более 90 тонн обогащенного урана. Его используют в производстве топлива для атомных реакторов, и сами Соединенные Штаты долгое время его не производили.

В сентябре Евростат и платформа ООН Comtrade выяснили, что Франция стала самой зависимой от российского урана недружественной страной. Из России она поставляла до 60,5% сырья, потратив за полтора года 428,6 миллиона долларов.