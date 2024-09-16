Франция оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной

РИА «Новости»: Франция — самая зависимая от урана из РФ недружественная страна

Франция с 2022 года оказалась самой зависимой от российского урана недружественной страной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата и платформы ООН Comtrade.

Согласно данным, указанным в отчетах, с января 2023 года по июнь 2024 года российский обогащенный уран среди недружественных стран покупали Франция, Германия, Южная Корея и США.

Больше всего оказалась зависимой от урана из РФ Франция — 60,5% (428,6 миллиона долларов) всех ее поставок пришлось на Россию за полтора года.

Южная Корея получила из РФ в общей сложности 33,7% (603,1 миллиона долларов) закупаемого урана, США — 26,7% (1,7 миллиарда долларов), российский уран в закупках Германии составил 13,4% (97,5 миллиона долларов).

Россия по итогам 2023 года оказалась на первом месте в мире по обогащению урана — доля Росатома составляла 36%. По добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%, сообщил Евростат в отчетах.

США в мае потратили 209,5 миллиона долларов на покупку российского обогащенного урана. Сумма оказалась максимальной за год.