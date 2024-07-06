США после перерыва закупили в России рекордное количество обогащенного урана

РИА «Новости»: США в мае купили у РФ обогащенный уран на 209,5 млн долларов

США возобновили импорт обогащенного урана из России. В мае они потратили 209,5 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Закупки приостанавливали в апреле, но в конце весны восстановили сотрудничество. В мае Россия поставила США 91,1 тонны обогащенного урана стоимостью 209,5 миллиона долларов. Это максимальная сумма за год.

Последний крупный транш провели в марте 2023 года, когда американцы приобрели сырье на 245,9 миллиона долларов.

Обогащенный уран использовали в производстве топлива для ядерных реакторов. США закупали это сырье в России, Казахстане и Узбекистане, поэтому в 2022 году представители энергетической отрасли призвали Белый дом не вводить санкции в этом направлении.

Весной 2024 года завод в Огайо впервые произвел 90 килограммов собственного обогащенного урана.