«Сигнал перегрузки». Офтальмолог объяснил, почему у Макрона был залитый кровью глаз

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военными в городе Истр с залитым кровью глазом. Возможные причины и риски для здоровья оценила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова в интервью RT .

Специалист предположила, что организм мог таким образом подать сигнал о перегрузке: сосуд лопнул на фоне напряжения, но угрозы для здоровья глаз это обычно не несет.

«Это классическая картина субконъюнктивального кровоизлияния. Говоря простым языком, это разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе. Глаз заливается кровью, становится красным, иногда появляется небольшая отечность. Но для самого зрения это состояние, как правило, совершенно безопасно», — пояснила Шилова.

К такому состоянию могут привести разные факторы: резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение, хроническая усталость или повышенная ломкость сосудов. Врач подчеркнула, что подобное кровоизлияние не связано с инфекцией.

«С медицинской точки зрения это состояние не является заболеванием, требующим изоляции», — указала офтальмолог.

Пятно может рассасываться от нескольких дней до двух недель. Скрыть его практически невозможно: даже темные очки не всегда уместны с учетом протокольных требований.

Сам глава Франции даже попытался пошутить про полученную травму.

«Извините за вид моего глаза. Просто смотрите на него как на непреднамеренную ссылку на „тигровый глаз“ в начале года. Это признак решимости», — заявил он.