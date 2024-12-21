«Позор на весь мир». Украинский депутат пристыдил Зеленского за подкуп Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский опозорился, предложив Словакии деньги за ратификацию приглашения в НАТО. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал его за поведение в Брюсселе.
«Очередной позор на весь мир!» — сказал он.
Дмитрук не поверил, что Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов. Депутат допустил, что он мог привезти эти деньги в чемодане.
Разговор Зеленского с Фицо прошел на закрытой встрече в Брюсселе на саммите Евросоюза. Президент не только попытался подкупить словацкого политика, но и предложил абсурдную, по его словам, сделку для возобновления транзита российского газа через украинскую ГТС в 2025 году. Политик отказался и напомнил о принципиальном решении не пустить Украину в НАТО.
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