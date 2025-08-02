В России ситуацию с пропавшей перепиской главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурла назвали позором. Об этом в соцсети X написал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Урсула Pfizer фон дер Ляйен и ее сообщения, которые так удачно исчезли. Позор», — иронично написал он.

Так он прокомментировал статью The New York Times, где говорится, что Еврокомиссия не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен и Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для европейских стран в разгар пандемии. В издании предположили, что сообщения удалили после мая 2021 года, когда журналисты потребовали ее раскрыть.

Расследование против главы ЕК инициировали в 2023 году. Ее обвинили в коррупции. Выяснилось, что цена сделки могла достичь 35 миллиардов евро. ЕС будет закупать у компании вакцины до 2027 года. Первое судебное заседание прошло в мае 2024 года.

В конце июня 2025 года 74 депутата Европарламента поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен.