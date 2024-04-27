Фон дер Ляйен будут судить за махинации при закупке вакцин от COVID | 360°

27 апреля 2024, 03:21
Фон дер Ляйен будут судить за махинации при закупке вакцин от COVID
Глава ЕК фон дер Ляйен предстанет перед судом по делу о коррупции 17 мая
Громкое заседание в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен состоится в суде бельгийского города Льежа 17 мая. Об этом сообщило издание Euractiv.
Главу Еврокомиссии обвинили в коррупции при закупке вакцины от коронавируса, а также в сговоре с президентом фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурла. Последний тоже является фигурантом дела.
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Фон дер Ляйен вела с Бурла личную переписку перед заключением крупнейшего в истории Евросоюза контракта на закупку вакцин. В тот период именно Pfizer предоставили особые условия в ЕС.
Позже стало известно, что 215 миллионов доз препарата остались невостребованными, их пришлось утилизировать. При этом ЕС по условиям контракта продолжит закупать у Pfizer вакцины до 2027 года.
Эксперты выяснили, что цена сделки могла достичь 35 миллиардов евро. Расследованием в отношении главы ЕК занимается европейская прокуратура.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал время, когда на посту председателя ЕК находилась фон дер Ляйен, «потерянными годами».
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