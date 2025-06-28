Больше 70 депутатов ЕП поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен

За вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен проголосовали 74 депутата Европарламента. Об этом сообщило издание Euractiv .

Голосование провели из-за участия председателя ЕП в скандале, связанном с коррупцией при закупке вакцин от коронавируса.

«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — отметило издание.

В списке депутатов, поддержавших вотум, есть законодатели из Европейской народной партии, Партии европейских консерваторов и реформистов, «Патриотов за Европу», крайне правой группы «Европа суверенных наций».

Суд Евросоюза в Люксембурге признал председателя ЕК виновной в нарушении правил прозрачности. Фон дер Ляйен скрыла журналистов СМС-переписку с главой Pfizer Альбертом Бурла. Согласно правилам, Еврокомиссия обязана предоставлять общественности широкий доступ к важным данным.