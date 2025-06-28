Больше 70 депутатов ЕП поддержали вотум недоверия фон дер Ляйен
Euractiv: подписи под вотумом недоверия фон дер Ляйен оставили 74 депутата ЕП
За вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен проголосовали 74 депутата Европарламента. Об этом сообщило издание Euractiv.
Голосование провели из-за участия председателя ЕП в скандале, связанном с коррупцией при закупке вакцин от коронавируса.
«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — отметило издание.
В списке депутатов, поддержавших вотум, есть законодатели из Европейской народной партии, Партии европейских консерваторов и реформистов, «Патриотов за Европу», крайне правой группы «Европа суверенных наций».
Суд Евросоюза в Люксембурге признал председателя ЕК виновной в нарушении правил прозрачности. Фон дер Ляйен скрыла журналистов СМС-переписку с главой Pfizer Альбертом Бурла. Согласно правилам, Еврокомиссия обязана предоставлять общественности широкий доступ к важным данным.