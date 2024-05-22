Отказ западных стран признать нелегитимным статус Владимира Зеленского стал попранием принципов международного права и плевком в демократию. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Игнорирование Западом незаконности пребывания Зеленского у власти является убедительным доказательством, что американская или западная модель демократии — обычный миф. Это плевок в демократию, ее нет для Запада. Есть лишь понятие о политической целесообразности, и больше ничего», — отметил он в комментарии РИА Новости.

Смирнов добавил, что позиция западных стран по Украине является грубейшим попиранием принципов международного права.

«Скорее всего, ждать от Запада основанных на юридических нормах решений по конфликту не придется», — подчеркнул председатель Крымской межнациональной миссии.

Срок полномочий Зеленского в должности президента Украины завершился 20 мая. Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук заявлял, что от лица страны вести переговоры больше некому.