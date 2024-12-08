Позицию России по Сирии объяснили в Кремле

Позиция России по ситуации в Сирии изложена в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Что касается вопроса по Сирии, то российская позиция изложена в соответствующем заявлении нашего министерства иностранных дел», — сказал он.
МИД России ранее опубликовал официальное заявление по конфликту в Сирии. Ведомство призвало все противоборствующие стороны воздержаться от насилия. В министерстве отмечали, что правительству президента Башара Асада и оппозиции необходимо решить вопросы управления политическим путем, уважать все этноконфессиональные силы сирийского общества.
В МИД заявляли, что после переговоров с участниками вооруженного конфликта Башар Асад покинул пост президента Сирии и выехал из страны. Своим последним официальным указом он поручил обеспечить транзит власти мирным путем.
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