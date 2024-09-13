Позицию Молдавии по долгу перед «Газпромом» сочли нечистоплотной

Аналитик Гривач: в Молдавии провели аудит долга перед «Газпромом» с нарушениями

Власти Молдавии в вопросах погашения долга перед российской компанией «Газпромом» ведут себя нечистоплотно. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Какие с этими людьми могут быть конструктивные и содержательные переговоры? Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, „Газпром“ его не акцептовал и ждет погашения долга», — сказал он.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии агентству отметил, что Молдавия сейчас покрывает часть своих потребностей за счет электроэнергии из Приднестровья. Недостающие же объемы руководство выкупает на спотовом рынке, добавил он.

«Они просто не хотят ничего отдавать и говорят, что ничего не должны», — отметил Юшков.

Ранее власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией. Президент Майя Санду призвала священников держаться подальше от политики.