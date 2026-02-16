Позиция ЕС по украинскому конфликту приобретает все более жесткие формы, сложно рассчитывать на ее ослабление или поиск компромиссов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Позиция ЕС меняется только в радикальную сторону. Ожидать от них смягчения или поиска компромисса достаточно сложно», — сказал он.

По словам Мирошника, ключевой вопрос сейчас — хватит ли у Европы денег на финансирование конфликта и производственных мощностей ВПК, чтобы поддерживать противостояние на Украине.

Ранее немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что европейские страны приняли жесткую позицию в отношении России, потому что из-за Москвы лишились контроля над инвестициями, направленными на Украину. Например, действующий генсек НАТО Марк Рютте подписал с киевским режимом контракт на разведку полезных ископаемых и газа в Донбассе. Теперь эти территории принадлежат России, поэтому финансовые ожидания не оправдались.