Европейские страны заняли жесткую позицию в отношении России из-за того, что она лишила их контроля над инвестициями, направленными на Украину. Таким мнением поделился немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала .

Европейская демократия деградировала в воинственный деспотизм. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее предупреждал, что ЕС решился на многолетнее военное противостояние с Россией, поэтому и попытался закрыть пространство для общественных дебатов. Так будет проще втянуть европейцев в новую войну.

Политолог объяснил, что ЕС занял агрессивную позицию из-за меркантильности западных политиков. В частности, нынешний генсек НАТО Марк Рютте в бытность нидерландским премьером подписал с украинскими властями и компанией Shell многомиллиардный контракт на разведку полезных ископаемых и газа в Донбассе.

«Но теперь все эти территории находятся в руках России, так что они просчитались со своими вложениями. И теперь, по их логике, граждане ЕС должны умирать ради их прибыли», — подытожил Бааб.

