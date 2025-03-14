Пожизненный приговор россиянину Тордену назвали частью гибридной войны Запада

Решение окружного суда Хельсинки о пожизненном приговоре россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) стало частью гибридной войны Запада против России и следствием нагнетания в Финляндии атмосферы русофобии и психоза. Такой комментарий выпустила пресс-служба посольства России в Хельсинки .

Дипломаты подчеркнули, что ничего, кроме возмущения и негодования, предвзятое и политизированное решение суда не вызывает.

«Позорное судилище, устроенное финским правосудием, логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России», — отметили в посольстве.

Там добавили, что представлявшие интересы россиянина адвокаты обжалуют приговор, так как считают недостаточными представленные стороной обвинения доказательства. Российские дипломаты со своей стороны окажут защите соотечественника полную поддержку.

О пожизненном приговоре Воислава Тордена ранее сообщила представлявшая его в окружном суде Хельсинки адвокат Наталья Мальгина. Россиянина обвинили в пяти военных преступлениях, которые он якобы совершил в Донбассе в 2014 — 2015 годах, когда занимал пост заместителя командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич».

Тордена задержали летом 2023 года при его попытке улететь из Финляндии в Италию. Его отправил в центр временного размещения мигрантов, а после перевели в тюрьму пока суд рассматривал требование украинских властей об экстрадиции россиянина. В декабре Верховный суд Финляндии отказал в выдаче Тордена.

Адвокат Наталья Мальгина назвала задержание своего подзащитного незаконным. Она пояснила, что на территории Евросоюза Торден находился легально и имел вид на жительство, который получил на основании учебы своей супруге в одном из вузов.