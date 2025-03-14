Россиянина Тордена приговорили к пожизненному заключению в Финляндии

Суд в Финляндии приговорил гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в якобы военных преступлениях на Украине в 2014 году. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сказала правозащитник.

Рассмотрение дела россиянина прошло в Окружном суде Хельсинки с 5 декабря 2024 по 31 января 2025 года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти военных преступлениях, якобы совершенных в Донбассе в 2014–2015 годах.

Следствие считает, что подразделение Тордена якобы уничтожило 22 и ранило четверых военнослужащих ВСУ. Обвинение также считает, что подразделение намеренно использовало украинский флаг на КПП и тем самым «ввело в заблуждение украинских солдат», затем обстреляло легковой автомобиль и грузовик, а также выпустило по ним ракету, уничтожившую машины.

При задержании в Финляндии у мужчины был вид на жительство в одной из европейских стран.