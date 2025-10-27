Пожилой японец хранил дома скелет отца из-за бедности

На Хоккайдо в городе Абасири полицейские арестовали 61-летнего Масахико Ичидзе за то, что он хранил в доме скелетированные останки своего отца. Об этом сообщило издание Japan Today .

Это выяснилось после того, как к нему домой пришла с проверкой сотрудница городской службы социального обеспечения. Ее офис уже долгое время не мог связаться с отцом Ичидзе – 92-летним Такеши. Она и вызвала полицию.

«Я не оповестил полицию и пожарных, потому что у меня не было денег на похороны», — сказал Ичидзе полицейским.

Местная полиция сообщила, что тело Такеши частично разложилось. Его останки передали на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

Ранее японская полиция задержала 75-летнюю Кэйко Мори, хранившую тело дочери в морозильной камере 20 лет.