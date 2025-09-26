В Японии женщина 20 лет хранила тело дочери в морозилке

Японка спрятала труп дочери в морозилку и жила с ним 20 лет

Полиция задержала 75-летнюю жительницу Японии, которая 20 лет хранила тело дочери в морозильной камере. Об этом сообщила газета The Straits Times.

Женщина жила в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио. Несколько дней назад полицейские прибыли в дом Кэйко Мори. В ходе обыском они обнаружили в морозильной камере останки женщины.

Японка объяснила, что это тело ее дочери. Мать добавила, что сейчас ей было бы около 50 лет, если бы она была жива.

Женщина не смогла объяснить, почему не похоронила дочь. Тело направили на экспертизу для выяснения причины смерти. Суд арестовал Кэйко Мори по обвинению в ненадлежащем обращении с телом умершего.

Похожий случай произошел в Финляндии. Житель города Турку хранил тела родителей в морозильной камере в течение 30 лет. Свой поступок мужчина не объяснил.