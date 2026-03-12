Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг

В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре у рыбного рынка в Дели

Как минимум 400 лачуг сгорели дотла в результате пожара на рыбном рынке Матиалы на западе Дели. Об этом агентству ANI News сообщили в местной пожарной службе.

ЧП в трущобном районе Уттам Нагар произошло вечером 11 марта, огонь охватил большую площадь за считаные минуты. Пламя видели издалека, по всему району началась паника.

«В результате пожара оказались уничтожены примерно 300-400 лачуг», — заявил представитель пожарной службы.

На месте происшествия работали 23 пожарные машины, около четырех утра в четверг возгорание локализовали. Информация о пострадавших и жертвах не поступала, правоохранительные органы устанавливают причины распространения огня.

