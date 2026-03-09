У вокзала в Глазго из-за пожара обрушился купол дома Форсайт-Хаус

Из-за пожара неподалеку от железнодорожного вокзала в Глазго обрушился купол здания Викторианской эпохи. Об этом написало издание The Sun .

«Знаменитый купол известного дома Форсайт-Хаус обрушился, когда огонь перекинулся на соседнюю улицу Гордон-стрит, недалеко от главного входа в Центральный вокзал», — сообщили авторы материала.

Пламя разгорелось в магазине электронных сигарет недалеко от вокзала Глазго, огонь двинулся в сторону станции, из-за пожара обрушилось несколько зданий. Людей из близлежащих строений эвакуировали.

В тушении пожара задействовали около 60 пожарных.

