Поздравление от США с Днем России назвали заметным поворотом

Дмитриев: обращение США к России показало изменения в политике Белого дома

Соединенные Штаты впервые с 2022 года поздравили Россию с национальным праздником, что является сигналом об изменениях во внешней политики Белого дома. Об этом в своем Telegram-канале заявил специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио от лица страны поддержал российский народ в его стремлении к светлому будущему и выразил надежду на «конструктивное взаимодействие» США и России для завершения украинского конфликта.

Дмитриев назвал поздравление знаковым, так как администрация американского экс-лидера Джо Байдена перестала в 2022 году направлять телеграммы по случаю 12 июня.

«Заметный поворот в политике США в отношении Москвы после прихода к власти президента Дональда Трампа», — подчеркнул директор РФПИ.

Ранее Россию поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил RT. Он пожелал россиянам благополучия и мира, а главе государства Владимиру Путину — крепкого здоровья и успехов.