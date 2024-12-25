Повторный тест Пашиняна на ковид снова оказался положительным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его повторный тест на коронавирус вновь положительный. Об этом он сообщил в соцсети Facebook*.

«Мой тест на ковид снова положительный, до выздоровления буду работать с некоторыми ограничениями», — написал он.

Политик планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет на площадке комплекса «Игора» 26 декабря, с помощью видеосвязи.

Ранее Никол Пашинян отказался участвовать в неформальном саммите СНГ, так как сдал положительный тест на Covid-19. Встреча лидеров прошла в Ленинградской области.

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