Пашинян отказался участвовать в неформальном саммите СНГ из-за COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в проходящем в России неформальном саммите СНГ, так как сдал положительный тест на COVID-19. Он написал об этом в соцсети Facebook*.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — отметил Пашинян.

Премьер добавил, что еще не принял решение об участии в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, но пообещал сделать это до конца дня. Мероприятие пройдет 26 декабря, его главной темой станет обсуждение пути дальнейшего развития экономической интеграции. Встречу как минимум дважды в год проводят главы пяти стран-участниц объединения.

Ранее Пашинян признался, что мерзнет в правительственной резиденции в Ереване. По его словам, в здании плохое отопление, из-за чего там никогда не бывает тепло.