Повреждения посольства США в Тель-Авиве после атаки Ирана сняли на видео

Иранские военные нанесли удар по Тель-Авиву 16 июня, в результате повреждения получило в том числе здание американского посольства. Кадры разрушений появились в социальных сетях .

Одна из ракет упала рядом с дипмиссией, взрыв выбил стекла и повредил отделку. Посол США Майк Хакаби в своем аккаунте в X отметил, что никто из дипломатов не пострадал.

«Наше консульство и посольство США останутся закрытыми из-за сохраняющейся необходимости оставаться в укрытиях. Вблизи отделения посольства в Тель-Авиве есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет, пострадавших среди американского персонала нет», — уточнил он.

Во время очередного удара Ирана взрывы гремели не только в Тель-Авиве, но и в Хайфе и еще ряде городов.

В КСИР отмечали, что смогли взломать системы противовоздушной обороны Израиля, в результате чего они начали целиться сами в себя.