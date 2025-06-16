Осколки ракеты повредили посольство США в Израиле

Осколки иранской ракеты повредили здание американского посольства в Тель-Авиве. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.

«Есть некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, однако пострадавших среди американского персонала нет», — заявил он.

Представитель дипмиссии добавил, что никто не пострадал. На данный момент посольство США и консульство закрыли, все сотрудники находятся в укрытиях.

Иран начал новую масштабную ракетную атаку на Израиль в ночь на 16 июня. Воздушную тревогу объявили по всей стране. Взрывы были в Тель-Авиве, Эйлате, Хайфе и других городах. Местные СМИ сообщали, что не менее трех ракет попали в районы Тель-Авива. В результате атаки пострадали более 20 человек.